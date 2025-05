Rua do Parque Francal passa a ter sentido duplo em Franca

O Diário Oficial do Município trouxe, na edição desta terça-feira, 6, uma mudança de sentido na rua da Fraternidade, no Parque Francal, em Franca. As mudanças passam a valer a partir desta quarta-feira, 7.

A rua da Fraternidade, no Parque Francal, passará a ser via de sentido duplo no trecho entre a rua da Sabedoria e a rua Jerônimo Rodrigues Pinto. Esse trecho fica atrás do centro comercial da avenida Ismael Alonso Y Alonso.

O Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança informou que estudos foram realizados no local e que se optou por executar essas alterações, melhorando assim as condições de circulação e segurança de motoristas e pedestres que por ali transitam.