Capetinga recebe obras da terceira faixa na serra 'perigosa'

No início de abril, o prefeito de Capetinga, Reginaldo Mendonça (Cidadania), acompanhado do prefeito de Cássia , Negrinho (Cidadania), Norival Lima (União), prefeito de Itaú de Minas, além de outras autoridades, gravaram um vídeo solicitando ao governo mineiro a construção da terceira faixa em um trecho de aproximadamente 1,9 mil metros.

Após a divulgação do vídeo, a equipe do Portal GCN/Rede Sampi entrou em contato com o DER-MG para questionar a viabilidade da obra. Na ocasião, o órgão informou que enviaria técnicos para vistoriar o local e avaliar a implantação da terceira faixa no sentido Minas–São Paulo.

Agora, quem passa pelo trecho já se depara com o canteiro de obras instalado, com os serviços sendo realizados. A reportagem segue apurando os prazos para a conclusão das melhorias, tanto da nova faixa quanto das obras de acostamento ao longo da rodovia.