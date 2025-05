Polícia procura autor de homicídio no Parque das Árvores; ASSISTA

De acordo com a família da vítima, Tiago e o autor do crime moravam na mesma região.

A Polícia Civil segue na busca pelo autor do homicídio de Tiago Andrade Martins, de 35 anos, morto com um golpe de faca no peito na noite da última sexta-feira, 2, na Alameda dos Pinheiros, no bairro Parque das Árvores, na região Sul da cidade.

Mesmo ferido, ele tentou correr, mas foi perseguido pelo autor, que empunhava a arma. Tiago caiu na calçada, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

As investigações estão a cargo da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que ainda apura a motivação do crime. Familiares de Tiago já foram ouvidos e a polícia trabalha com as imagens para identificar o paradeiro do acusado, que segue foragido.

Abalada, a irmã da vítima, Amanda Martins, pediu justiça: "Nada nos confortará, só a justiça", finalizou.