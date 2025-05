11,4 mil estudantes fazem a 2ª fase da Olímpiada de Matemática

Desde segunda-feira, 5, mais de 792,5 mil estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo iniciam a segunda fase da Omasp (Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo). Os alunos foram classificados com base nas notas obtidas na Prova Paulista do primeiro bimestre e têm até esta quarta-feira, 7, para concluir a avaliação.

Na região de Franca, 11,4 mil estudantes participam da etapa, que consiste em uma prova online com 20 questões de múltipla escolha. As perguntas abordam raciocínio lógico e aplicações matemáticas no cotidiano, seguindo modelo semelhante ao da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). O grau de dificuldade varia conforme o ano escolar dos participantes.

Promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Omasp chega à sua segunda edição com a expectativa de premiar 125 mil estudantes com medalhas de ouro, prata e bronze. A seleção levará em conta os 5% com as melhores notas em cada município paulista.