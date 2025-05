Homem furta tênis de entregador e é detido por populares

Um furto chamou a atenção na rua São Paulo, na Vila Aparecida, na tarde desta segunda-feira, 5, em Franca. Um entregador estacionou seu veículo para concluir uma entrega, quando foi surpreendido por um criminoso que colocou o braço pela janela do carro e furtou um par de tênis que estava no interior.

A ação foi rápida e flagrada por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. Nas imagens, é possível ver o homem caminhando pela calçada, se aproximando do carro, e em seguida pegando o tênis pela janela aberta, fugindo tranquilamente a pé, logo em seguida.

O entregador, ao perceber o furto, saiu em busca do suspeito e conseguiu localizá-lo nas proximidades do Hemocentro de Franca. Ao abordá-lo, populares que estavam no local intervieram, ajudando a segurar o homem, que chegou a ser agredido antes da chegada da Polícia Militar, acionada imediatamente.