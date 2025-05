Ladrão armado com facão é baleado em tentativa de furto em Franca

Uma tentativa de furto a uma chácara de lazer em Franca terminou com um criminoso baleado na madrugada desta terça-feira, 6. O caso ocorreu às margens da rodovia Tancredo Neves, que liga a cidade a Claraval (MG).

Segundo o boletim de ocorrência, um policial militar da reserva, que reside em uma chácara vizinha, percebeu movimentações estranhas na propriedade de um comerciante de 55 anos, que ele também ajuda a tomar conta. Ao entrar no local, encontrou objetos revirados e inicialmente chamou pelo proprietário, acreditando que ele pudesse estar presente.

No entanto, ao entrar na residência, se deparou com um homem em plena ação criminosa. O policial deu ordem para que ele parasse, mas o suspeito reagiu com um facão e fez ameaças de morte. Diante do risco iminente, o policial efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o suspeito, que ainda tentou fugir, mas caiu metros à frente.