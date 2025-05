Franca amplia iluminação com LED em praças e vias públicas

Nos últimos dias, seis novos locais foram contemplados. Somente nessa segunda-feira, 5, as praças Giácomo Filetto e Mário Mazini, no Jardim Francano, receberam a nova iluminação.

A praça do Jardim Redentor, localizada às margens da avenida Moacir Vieira Coelho, ao lado do Citi Lions Sobral, também recebeu 12 novas luminárias. Houve ainda substituições na praça em frente à igreja Santa Mônica, no Jardim Planalto, e na rotatória que liga os bairros Parque do Horto e Jardim Vera Cruz, próxima ao pontilhão da rodovia Cândido Portinari.

Segundo a Prefeitura, a modernização da iluminação tem como principais objetivos aumentar a visibilidade e a segurança nos espaços públicos, além de garantir maior durabilidade das lâmpadas e reduzir os custos com energia elétrica.