Moradores denunciam 'lixão' próximo de conjunto habitacional

Um terreno localizado na avenida Heitor Villa-Lobos, no bairro Campo Belo, em Franca, tem sido motivo de preocupação para os moradores do conjunto habitacional Bernardino Pucci. O espaço, que deveria estar limpo e cercado, foi transformado em um ponto de descarte irregular de lixo e entulho.

As imagens enviadas ao Portal GCN/Sampi mostram acúmulo de resíduos domésticos, móveis velhos, galhos secos e até restos de construção civil. Além do aspecto de abandono, moradores temem os riscos à saúde pública, como a proliferação de insetos, escorpiões e animais peçonhentos. O local também pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“É um descaso com a comunidade. Vivemos ao lado de um lixão, com mau cheiro e riscos para as nossas crianças. Precisamos de uma ação urgente”, relatou uma moradora que preferiu não se identificar.