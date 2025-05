Emprego Franca tem 162 vagas abertas; confira as oportunidades

A Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento divulgou 162 vagas de emprego nesta segunda-feira, 5, por meio do programa Emprega Franca. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, e algumas não exigem experiência anterior.

Entre as vagas oferecidas, há 33 para auxiliar de cozinha e 10 para operador de caixa. Há também oportunidades para auxiliar de limpeza, assistente de vendas, balconista, desenhista de identidade visual, recepcionista, supervisor de vendas e vendedor pracista.

Os interessados podem consultar as vagas disponíveis no site da Prefeitura de Franca (clique aqui). Após identificar a vaga de interesse, é possível realizar a inscrição e cadastrar o currículo diretamente na plataforma. O público também pode comparecer presencialmente à sede do Emprega Franca.

Processos seletivos