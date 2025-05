Dia das Mães deve movimentar R$ 43 mi no comércio de Franca

O Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo, 11, deve movimentar cerca de R$ 43 milhões no comércio de Franca. A estimativa é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), que também identificou um clima de otimismo entre os empresários da cidade.

De acordo com o levantamento, 53% dos comerciantes entrevistados esperam aumento nas vendas, com projeção de crescimento de até 5% em relação ao mesmo período de 2023. O bom desempenho deve ser impulsionado por ações promocionais, como sorteios e brindes (33%) e descontos especiais (27%). A maioria das campanhas será divulgada nas redes sociais (73%) e em placas de publicidade (13%).

Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, a data é uma das mais importantes para o varejo. “O Dia das Mães é a segunda principal data do calendário comercial e representa uma oportunidade estratégica para o fortalecimento do varejo local, estimulando o consumo, gerando empregos e aquecendo a economia francana.”