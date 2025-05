Justiça anula votos do PSB por candidatura fictícia em Pedregulho

A Justiça Eleitoral de Pedregulho anulou os votos conquistados pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) na eleição municipal de 2024, em sentença proferida na última quarta-feira, 30. Segundo ação do Ministério Público Eleitoral, o partido registrou candidatura fictícia para cumprir a cota de gênero, que exige o mínimo de 30% de cada sexo.

De acordo com o MP, a candidatura fictícia é de Ângela Maria Ferreira Santana, que, além de não ter se dedicado à campanha eleitoral, não obteve nenhum voto - sequer votou em si mesma - e não prestou contas de sua campanha.

A candidata afirmou no processo que seu comportamento durante a campanha foi influenciado pela dor do divórcio. Disse ainda que, no dia da eleição, ao chegar para votar, viu o ex-marido na fila, o que a perturbou emocionalmente e a levou a anular o voto.

Resultado