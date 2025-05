Franca: exposição Retratos do Brasil chega à Casa da Cultura

A Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento" recebe, entre os dias 12 e 26 de maio, a exposição Retratos do Brasil, da artista plástica Selma Arenales, natural de São Carlos (SP). A mostra reúne 60 telas e um vídeo com mais de 152 imagens, captadas ao longo de uma extensa jornada da artista por regiões do Brasil.

A inspiração para o projeto surgiu durante uma viagem de Selma ao Norte do país, onde se encantou com as paisagens e expressões culturais. A partir dessa experiência, ela percorreu diversos estados, incluindo Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As obras retratam cenários como a Floresta Amazônica, as dunas de São Luís (Maranhão), o Pantanal Mato-grossense e o Parque Estadual do Jalapão (Tocantins). A exposição propõe uma imersão nos diversos recortes culturais e comportamentais do povo brasileiro, celebrando a pluralidade e a riqueza natural do país.