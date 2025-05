Mercado de trabalho cresce 3,3% em Franca em 2024

Franca começou o ano com um cenário positivo no mercado de trabalho formal. De acordo com dados do IE-ACIF (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), até o fim de 2024 a cidade somava 99.450 trabalhadores com carteira assinada — um crescimento de 3,31% em relação ao ano anterior. No total, foram abertos 3.193 novos empregos formais no período.

A tendência de crescimento manteve-se nos dois primeiros meses de 2025, com saldo positivo de 2.360 novas contratações formais.

O setor de serviços segue liderando como o principal gerador de empregos em Franca, concentrando 41,6% das vagas, seguido pelo comércio varejista (28,1%), indústria (26,5%), construção civil (2,8%) e agropecuária (1,0%). Em termos de crescimento percentual, os serviços também se destacam, com alta de 4,10%, enquanto a indústria cresceu 3,32% e o comércio 2,99%.