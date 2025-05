Motociclista fica ferido após batida em cruzamento no Centro

Um motociclista de 47 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na manhã desta segunda-feira, 5, no cruzamento das ruas Thomaz Gonzaga e Floriano Peixoto, no Centro de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Chevrolet Onix afirmou que parou no cruzamento, mas não avistou o motociclista em uma Suzuki que trafegava pela preferencial na rua Thomaz Gonzaga.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos e suspeita de fraturas no braço e na perna esquerda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro no local. Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Franca.