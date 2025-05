Moradores de Franca são surpreendidos por rebanho em via pública

Moradores de Franca foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira, 5, por um rebanho de aproximadamente 20 animais circulando em via pública. O incidente ocorreu na rotatória entre as ruas Geralda Rocha Silva e Lizete Coelho Lourenço, no bairro Jardim Tropical.

Maikel Wilker Martins, técnico em telecomunicações, relatou que estava a caminho do trabalho quando se deparou com os animais se alimentando e caminhando pela via. “Alguns já estavam no meio da rotatória, comendo, e outros atravessavam ou permaneciam parados na rua. Ligamos o pisca-alerta e começamos a orientar os motoristas que vinham no sentido oposto”, contou.

Essa não é a primeira vez que os francanos enfrentam situações como essa, com animais soltos em vias públicas, especialmente em horários de pico.