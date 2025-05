Vândalos cortam cercas e causam risco de acidentes na Ronan Rocha

Moradores e proprietários rurais da região de Franca denunciam uma sequência de atos de vandalismo que tem colocado em risco a segurança de motoristas que trafegam pela rodovia Ronan Rocha, nas proximidades do km 26, que liga Franca a Patrocínio Paulista.

De acordo com relatos recebidos pela equipe do Portal GCN/Sampi, cercas de propriedades rurais e estruturas instaladas por concessionárias de serviço público estão sendo propositalmente cortadas por vândalos. A prática recorrente tem resultado na fuga de animais para as vias, gerando riscos iminentes de acidentes.

“Estão cortando as cercas propositalmente. Já é a terceira vez que isso acontece na minha propriedade desde o final do ano passado”, relata um dos moradores afetados. “Sempre tomamos todos os cuidados possíveis. Quando os animais aparecem nas rodovias, a população se revolta, mas poucos se perguntam o porquê. O motivo é esse: vandalismo e maldade”, desabafa.