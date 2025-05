Francana adia a apresentação do elenco para a Copa Paulista

Mas, nesta manhã, a assessoria do clube divulgou nota da mudança do começo dos trabalhos. “A coletiva (apresentação) será na próxima semana. Alguns atletas começaram a chegar hoje, mas no decorrer da semana chegarão mais. Esses atletas vão passar por avaliações físicas”.

A Francana está no Grupo 2 da Copa Paulista 2025, com jogos em turno e returno na primeira fase. A estreia da Veterana será contra o Comercial, em Ribeirão Preto, dia 15 de junho. Depois, enfrentará a Inter de Limeira, dia 22 de junho, pela segunda rodada, no "Lanchão". Na sequência, enfrenta a Itapirense, dia 29 de junho, também em casa. Dia 6 de julho, jogará contra o União São João, em Araras, e fecha o turno contra o Botafogo, no "Lanchão", no dia 13 de julho.