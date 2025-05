Pintor descumpre medida protetiva e volta à prisão em Franca

Mais um caso de descumprimento de medida protetiva foi registrado em Franca nesse domingo, 4. Uma mulher de 31 anos acionou a Polícia Militar após o ex-companheiro, um pintor, invadir o imóvel onde ela reside com os filhos menores de idade, contrariando ordem judicial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia deixado temporariamente o sistema prisional para participar de uma audiência de custódia. No período em que esteve em liberdade, foi até a casa que dividia com a ex-companheira, localizada na Vila Santa Cruz. Segundo ele, a residência ainda estaria sob seu aluguel.

Ao chegar ao local e encontrar a porta aberta, o pintor entrou, retirou os filhos da mulher e trancou a casa. Tempos depois, voltou ao imóvel e encontrou a ex-companheira, os filhos e um outro homem dentro da residência. Irritado, passou a discutir com ela, desrespeitando novamente os limites impostos pela medida protetiva.