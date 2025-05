Semana deve ser de tempo seco e temperatura amena em Franca

Franca terá uma semana de tempo estável e temperatura amena, conforme indica a previsão meteorológica para os próximos dias. De acordo com os dados da Climatempo, não há previsão de chuva até a próxima sexta-feira, 9.

Nesta segunda-feira, 5, o céu apresenta muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade continua, mas sem previsão de precipitações. As temperaturas variam entre 15°C e 24°C.

Na terça-feira, 6, o sol aparece entre nuvens, mas o tempo permanece firme. As temperaturas se mantêm semelhantes às do dia anterior, oscilando entre 15°C e 24°C, com zero chance de chuva.