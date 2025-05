Luiza Helena é homenageada na Coreia do Sul por ação pró-vacina

A empresária francana Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, foi homenageada na última quarta-feira, 30, em cerimônia realizada em Seul, na Coreia do Sul, por sua contribuição à promoção da imunização no Brasil. O reconhecimento foi concedido pelo Instituto Internacional de Vacinas (IVI) e pela empresa sul-coreana SK Bioscience.

O prêmio IVI-SK Bioscience Park MahnHoon de 2025 reconhece personalidades que se destacaram no incentivo à vacinação e no desenvolvimento de soluções inovadoras na área da saúde pública. Estabelecido em 2022, o prêmio leva o nome do falecido Dr. Park MahnHoon, ex-vice-presidente da SK Bioscience, e já se tornou uma das mais relevantes honrarias no campo da imunização global.

Além de Luiza Helena, foram premiados o professor belga Pierre Van Damme e o médico americano Ananda Sankar Bandyopadhyay, ambos por suas contribuições científicas no desenvolvimento de vacinas seguras contra a poliomielite, e Svetha Janumpalli, fundadora da organização New Incentives, que atua com estratégias inovadoras de incentivo à vacinação na Nigéria.