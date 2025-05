Feriadão 1º de Maio deve terminar com domingo ensolarado

A temperatura máxima deve chegar a 24ºC com sensação térmica de 25ºC. A mínima é de 14ºC, com 0% de chuva. A umidade do ar está em 46%.

O feriadão de 1º de Maio tem previsão para terminar neste domingo, 4, ensolarado em Franca. O dia começou com um friozinho típico da estação de outono com sol e predominantemente nublado.

A segunda-feira, 5, deve começar com sol e muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, com a temperatura variando entre 24ºC a 15ºC. A umidade do ar deverá ser de 49% com 0% de chuva.

O tempo seguirá com dias ensolarados e céu parcialmente nublado ao longo de toda semana com poucas possibilidades de chuvas fortes, segundo o Climatempo.