Cavalo morre após ser atropelado em rodovia da região

Um cavalo morreu após ser atropelado na noite deste sábado, 3, na rodovia Paulo Borges de Oliveira, próximo ao trevo da Etec, em Miguelópolis. O motorista que causou o acidente não foi encontrado no local.

O animal estava solto na pista quando foi atingido pelo carro. Com o impacto da batida, o cavalo foi arremessado a alguns metros de distância e morreu ainda no local. O condutor e o carro envolvidos no acidente não foram localizados.

Uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) esteve na rodovia e realizou a sinalização do trecho para evitar novos acidentes. O corpo do animal foi removido e a pista, limpa.