Franca: homem furta carro entrando pelo porta-malas

Uma empresária teve seu veículo Volkswagen Gol branco furtado na noite desta sexta-feira, 2, na porta de casa, no residencial Jovita de Melo, em Franca. O crime ocorreu por volta das 23h e foi registrado por câmeras de segurança da vizinhança.

De acordo com a vítima, o carro estava estacionado na Rua Antônio Ferreira Fontelas, quando um homem se aproximou do veículo e, surpreendentemente, conseguiu acessar o interior do automóvel pelo porta-malas, conforme mostram as imagens.

Ao sair de casa e notar o veículo ausente, a empresária percebeu que havia sido alvo de furto. As gravações foram entregues à polícia e devem ajudar na identificação do criminoso.