São José bate o Santa Luzia e fica com a Champions League 2025

O São José venceu o Santa Luzia, por 2 a 1, na tarde deste sábado, 2, ficando com o título do Campeonato Champions League 2025 de Chacrobol do Jardim Paulistano. A competição é considerada a melhor da cidade na categoria livre da modalidade de Franca.

O Santa Luzia abriu o placar aos 5 minutos, com gol contra de Carlão. O zagueiro do São José tentou tirar a bola da área, mas acabou jogando a bola para dentro de seu próprio gol, de cabeça. O jogo continuou muito movimentado e no finalzinho do primeiro tempo, Jeffinho recebeu lançamento longo do goleiro, dominou e bateu forte para empatar a partida, aos 27 minutos.

A segunda etapa foi bastante equilibrada. Quando todos pensavam que o jogo iria ser decidido nos pênaltis, aos 32 minutos, o São José fez o segundo gol através de Wesley, garantindo a vitória e o título. A final reeditou a decisão do ano passado quando o Santa Luzia ficou com a taça de campeão.