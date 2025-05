Você está sendo roubado pelo inss e nem sabia? Descubra a verdade

Na última semana de abril de 2025, o Brasil acordou com uma notícia que deixou milhões de aposentados indignados: a Polícia Federal revelou uma fraude bilionária dentro do INSS, envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentadoria e pensão. O caso, exposto no dia 23/04, levou ao afastamento do presidente do INSS e de outros servidores públicos — e escancarou uma realidade cruel: o dinheiro suado de quem trabalhou a vida inteira estava indo parar nos bolsos errados.

A estimativa de prejuízo ultrapassa R$ 6,3 bilhões. E a pergunta que agora ecoa em todo o país é: “Será que eu também fui vítima?”

O Golpe Que Tira Dinheiro da Sua Aposentadoria