Pela 1ª vez, Rô Rosa canta com fã e faz história em Franca

A cidade de Franca viveu um momento inesquecível na noite desta sexta-feira, 2, com o primeiro show interativo da carreira do cantor Rô Rosa, um dos nomes em ascensão no cenário nacional do rap. O artista se apresentou gratuitamente no palco da Praça do Sesc Franca, emocionando fãs de todas as idades com músicas consagradas, faixas do novo álbum e feats de sucesso como “Coração Pisciano” e “Improvável”.

Mas o momento mais marcante da noite foi protagonizado por um fã da cidade: José Carlos, que acompanhava o evento, foi convidado por Rô Rosa para subir ao palco e cantar com ele, uma atitude inédita na trajetória do rapper, como ele mesmo destacou: “É a primeira vez que faço isso em um show. Franca vai ficar pra história!”, disse o artista.

José Carlos surpreendeu o público ao cantar a música inteira com segurança e paixão, emocionando o cantor e arrancando aplausos entusiasmados da plateia.