Franca recebe o espetáculo teatral ‘Escorial’ com entrada livre

O público de Franca poderá conferir, neste fim de semana, a estreia do espetáculo "Escorial", montagem teatral dirigida por Hélio Simões e encenada pelos atores Marcelo Rocha e João Baratto. Com entrada gratuita e classificação indicativa de 16 anos, a peça será apresentada em dois espaços culturais na cidade de Franca, Teatro de Bolso, nos dias 3 e 4 e no IPRA, dias 17 e 18 de maio.

Inspirado na obra do dramaturgo belga Michel de Ghelderode, o espetáculo mergulha em um universo sombrio e simbólico, abordando temas como luto, abuso de poder e fragilidade humana. Escrita em 1927, a trama se desenrola em um palácio decadente, onde um rei perturbado propõe ao seu bobo da corte uma inversão de papéis, desencadeando um intenso confronto psicológico.

Os artistas que montaram a peça fazem parte do Clã Inútil, que trabalha em Franca há mais de 20 anos. Com direção artística marcada por tensão e atmosfera densa, a montagem francana convida o espectador a refletir sobre os limites do poder e a distorção da realidade. A encenação valoriza a produção teatral local e conta com artistas com longa trajetória na cena cultural de Franca.