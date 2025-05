"Tem gosto pra tudo", diz a fala popular. Tem. Até pra causar sobressalto. Dona Rita me conta. Tem 75 anos e foi ao banco buscar um documento. O neto a deixara em frente à agência bancária. Pediu ajuda ao moço que encaminhava para os atendimentos. Ele foi perguntando e registrando na tela que manuseava: nome, CPF, telefone, etc. Ao final Dona Rita estendeu a mão para pegar a senha que dá acesso ao atendimento. Com sorrisinho sarcástico ouviu: "Não tem papel não. Vão chamar a senhora pelo nome." E ficou observando contente a estranheza da "velhinha". Como será o mundo quando ele for velhinho? Será que ele estará bem atualizado para não precisar levar pra casa sorrisinho maroto de jovem desavisado?

Zelita Verzola é professora, escritora, membro da Academia Francana de Letras.