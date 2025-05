Na seda amassada do seu rosto, macerado por anos de cigarros Capri, cálices de Cointreau; para além da crepe suzette, dos molhos de tomates com músculo bovino -perfumados de manjericão e noz moscada e bolos chiffon de chocolate amargo que preparava, pelos choros no escuro da noite, o tempo incidindo. Já fora rezadeira, e, depois, na universidade, influenciada pelos ventos de então, ateia, existencialista, descrente, angustiada, declinara das deidades e fizera Deus o seu marido, epicentro, o pode tudo.

Mas, na velhice, depois de tanto, voltou à submissão, à crença, ao temor a um Deus, aos ‘obsediados’. Queria a vida mise-en-place que conhecera pela avó.

Mise-en-place é uma expressão francesa que significa “colocado em ordem ou posto no lugar”.

Pensava na vida, nas pessoas, nas coisas assim: cada qual no lugar devido. E qual o critério definidor do que seria devido a cada coisa, pessoa?

Talvez divino. Do costume. Do indizível. Daquilo que apenas é porque sim. Como, por exemplo, uma casta. Impensável, para ela, cujo sobrenome se mantinha forte geração após geração, há mais de quatrocentos anos, na linhagem, pedigree dos fortes, dos grandes, dos que mandam, Átila em seu DNA, pensar num lugar diverso desse.