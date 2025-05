Ouvi dias atrás uma entrevista de Benedito Rui Barbosa, nome que se insere entre os autores de telenovelas mais conhecidos no País e até no Exterior, por conta das histórias que criou. Respondendo ao ator Antônio Fagundes, que lhe perguntava sobre processos de criação, disse algo sobre o qual fiquei refletindo: ‘Se você tem uma história, é assunto para conversa; se tem duas, para várias conversas; se tem mais de três e gosta de contá-las, é um escritor em potencial.’

Existe algo de verdade no que diz Benedito, sobretudo porque ele deve ter pensado em termos de realidades que alçam o nível da ficção. ‘Nada nasce do nada’, disseram os romanos acompanhando o filósofo grego Parmênides. Ainda que inusitada ou bizarra toda história tem sua gênese em algum ponto factual captado pelo autor. Por outro lado, é um pouco simplista acreditar que basta repertório para garantir enredo atraente. Na teledramaturgia, imagens e bons atores contam tanto quanto enredo e diálogos, mas na literatura o processo é diferente, exige sensibilidade, competência, expertise com léxico e sintaxe.

E se é fato que todo escritor guarda histórias dentro de si, um dia elas saem do lugar onde estavam alojadas e, ganhando corpo através das palavras, concretizam-se em literatura. Talvez imbuída dessa certeza, a escritora Regina Bastianini transcreve na apresentação do recém lançado ‘Giovanas’, de Giovana Mara Ferreira, dois versos da poeta Eny Mendonça de Miranda: ‘Palavras são traços-lâmina/ De ferir e de curar’. E complementa: ‘Os versos de Eny traduzem bem a simbiose de ‘Giovanas’- menina-mulher que expressa as experiências da profissional da saúde- em busca de alívio para dores do corpo- e agora a voz da também estreante no trato com as palavras, buscando alívio para as dores da alma. O texto é farto em palavras que, ao longo da vida, a feriram impiedosas, mas lhe ensinaram o princípio ativo para a sanidade.’