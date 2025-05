PM prende motociclista embriagado com CNH suspensa

Um homem foi preso em Franca por conduzir uma motocicleta com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e apresentar sinais visíveis de embriaguez. A ação foi realizada pelo Pelotão de Trânsito do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) e terminou após uma breve perseguição pelas ruas da cidade nesta quarta-feira, 1º.

Segundo a PM, o motociclista desrespeitou diversas ordens de parada, avançou sinais vermelhos e tentou fugir da abordagem, sendo acompanhado por viaturas em várias vias da cidade. Ao ser finalmente interceptado, os policiais constataram que ele estava em situação irregular para conduzir veículo automotor e apresentava comportamento alterado, indicando possível ingestão de álcool.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde teve a prisão ratificada em flagrante. A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio.