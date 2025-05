'Exibidinho' foge da PM, mas pneu de moto fura e ele se dá mal

Um jovem de 19 anos protagonizou uma perseguição policial na madrugada desta sexta-feira, 2, após ser flagrado pela Polícia Militar trafegando em alta velocidade pela rodovia Cândido Portinari, em Franca. A fuga só terminou no bairro Pacaembu, quando o pneu da motocicleta furou.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe da PM estava em patrulhamento pela rodovia quando avistou uma moto em alta velocidade. O condutor, ao notar a aproximação da viatura, passou a fugir, entrando no bairro Pacaembu e circulando pela contramão em várias ruas, na tentativa de despistar os policiais.

Durante a perseguição, os agentes notaram que a motocicleta estava sem placa, o que levantou ainda mais suspeitas. A fuga só teve fim quando o pneu do veículo furou e o jovem foi abordado empurrando a moto, tentando escondê-la em uma residência da região.