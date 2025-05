Sesi Franca volta a vencer o Pato, fecha playoff e avança no NBB

O Sesi Franca venceu o Pato Basquete por 101 a 82, na noite desta quinta-feira, 1º de maio, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela terceira rodada do playoff das oitavas de final do NBB 2024/25. Com o resultado, a equipe de Franca fechou a série melhor de cinco jogos por 3 a 0, garantindo vaga nas quartas de final.

O time paranaense abriu o marcador, mas o ala/pivô Didi deu o troco com uma bola de três pontos, colocando o time paulista à frente do placar. Na sequência, as duas equipes se revezaram no marcador, com o time da casa levando a melhor no primeiro quarto por 31 a 24.

O Pato tirou a diferença e voltou a comandar o placar, ganhando o segundo quarto por 27 a 24. Mas o Franca venceu o primeiro tempo por 55 a 51.