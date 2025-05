Caminhonete é furtada enquanto família jantava: 'Muito rápido'

De acordo com relato de um familiar, a família possui duas camionetes, mas apenas uma cabe na garagem. Por isso, a D20 costuma ser estacionada na rua. Na noite do furto, os moradores estavam jantando quando perceberam, pela janela, que o veículo não estava mais onde havia sido deixado.

Na noite dessa quarta-feira, 30, uma camionete D20 branca, placas BKQ-0505, foi furtada em frente a uma residência localizada na rua Porto Velho, no bairro Jardim Brasilândia I, em Franca . O crime aconteceu por volta das 21h, pouco tempo após os moradores chegarem em casa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do veículo ou dos responsáveis pelo crime. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato anonimamente com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil pelo 197.