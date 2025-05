Franca oferece 23 vagas em cursos gratuitos de qualificação

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, por meio da Escola Municipal Profissionalizante, está com 23 vagas abertas para cursos gratuitos voltados à qualificação profissional nas áreas de Informática, Administração e Departamento Pessoal.

Para quem busca aprimoramento em tecnologia, ainda é possível se inscrever no curso Microsoft Office Specialist Associate, que teve início no dia 28. Com 60 horas de duração, o curso aborda os principais recursos do Word, Excel e PowerPoint, com aulas presenciais às segundas e terças-feiras, das 13h30 às 16h30, até 24 de junho, na sede do Emprega Franca, anexo à Rodoviária. Os interessados devem ter no mínimo 14 anos, ensino fundamental concluído e conhecimentos básicos de informática.

Na área administrativa, há 10 vagas para o curso de Auxiliar Administrativo, que começa dia 10 de maio e vai até 26 de julho. As aulas serão aos sábados, das 8h às 9h, sendo online nos dois primeiros meses e presenciais em julho. O conteúdo inclui temas como regimes tributários, cadastro de produtos e clientes, faturamento e fluxo de caixa.