Emprega Franca abre 137 vagas em supermercados e restaurantes

Já a rede de restaurantes oferece 93 vagas, distribuídas entre os cargos de atendente (30), auxiliar de cozinha (33), auxiliar de limpeza (15), recepcionista (7) e técnico em manutenção (1, com experiência).

Para o supermercado, estão disponíveis 44 vagas para os cargos de operador de caixa, balconista de padaria, açougueiro, auxiliar de limpeza, fiscal de loja, repositor e auxiliar de confeiteiro. A boa notícia é que não há exigência de experiência anterior, mas os candidatos devem ter 18 anos ou mais. O atendimento será feito das 8h às 12h, no próprio Emprega Franca, mediante apresentação de currículo atualizado e documentos pessoais.

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca , por meio do programa Emprega Franca, realizará dois processos seletivos a partir da próxima segunda-feira, 5, para o preenchimento de 137 vagas de emprego em uma rede de supermercados e outra de restaurantes da cidade.

O processo seletivo para esses postos acontecerá de 5 a 9 de maio, também a partir das 8h. Neste caso, os currículos devem ser entregues no Emprega Franca, mas as entrevistas ocorrerão diretamente no restaurante.

O Emprega Franca está localizado na Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, 712, anexo ao prédio da Rodoviária.