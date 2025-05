Francana estreia contra o Comercial na Copa Paulista 2025

A Francana estreia na Copa Paulista de 2025 contra o Comercial, em partida marcada para Ribeirão Preto, no dia 15 de junho, de acordo com a tabela divulgada na noite desta quarta-feira, 30.

O primeiro jogo da Francana no estádio "Lanchão", em Franca, será contra a Inter de Limeira, dia 22 de junho, pela segunda rodada. Na sequência, enfrenta a Itapirense, dia 29 de junho, também em casa. Dia 6 de julho jogará contra o União São João, em Araras, e fecha o turno contra o Botafogo, no "Lanchão", no dia 13 de julho.

A equipe esmeraldina, comandada por Wantuil Rodrigues, fará no total 10 jogos na primeira fase, sendo cinco partidas em casa e cinco fora dentro do Grupo 2.