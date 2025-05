Perseguição tem homem preso e 45 tijolos de maconha apreendidos

Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), terminou com a prisão de um homem de 33 anos e a apreensão de 45 tijolos de maconha, no Parque Vicente Leporace, na noite dessa quarta-feira, 30. Uma perseguição na avenida Abrahão Brickmann chamou a atenção dos moradores.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi resultado de uma investigação de quatro meses, que apontava que dois homens, ambos de 33 anos, estariam envolvidos no tráfico de drogas em grande escala na cidade. Com base nas informações, as equipes monitoraram os suspeitos e identificaram o carro usado para o transporte da droga dentro da cidade.

No começo da noite, os policiais viram o carro e tentaram abordá-lo. O motorista tentou fugir, dando início a uma perseguição que terminou com uma batida do veículo contra uma viatura descaracterizada da polícia.