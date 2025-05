Traficante é preso pela Força Tática com 1,8 kg de maconha

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, 30, no bairro Residencial Meireles, em Franca. A prisão foi feita por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicleta), durante a Operação Visibilidade Fecha Quartel, realizada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela rua Francisco Ferreira Salles, quando abordou um veículo Ford Ecosport.

Durante a revista, os policiais encontraram três tijolos de maconha, que totalizaram 1,8 quilo da droga. Os entorpecentes estavam aos pés do passageiro do carro.