Mãe e filha ficam feridas em colisão entre moto e SUV na zona sul

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 30, no cruzamento da avenida Chafic Facury com a rua Pedro Monteiro Paes Leme, no Jardim Noêmia, zona sul de Franca.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da batida. No vídeo, é possível ver que a moto segue pela rua e, ao chegar ao cruzamento, a condutora não para.

A SUV, que trafegava pela avenida em sentido à avenida São Vicente, acaba batendo na lateral da motocicleta. Com o impacto, as ocupantes da moto são lançadas ao chão.