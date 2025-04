Morre o goleiro Zé Mauri, símbolo do esporte amador de Franca

O futebol amador francano está de luto. Morreu em Franca o goleiro José Alves Barbosa, conhecido como Zé Mauri, aos 73 anos. Ele jogou por vários times da cidade, entre eles Corintinha, Laranjeira, além de equipes da várzea da cidade e região.

Nascido em Claraval (MG), Zé cresceu em Guará (SP), mas ainda criança foi para uma fazenda, junto com os pais, no interior do Estado do Goiás. Em 1969, ele e sua família vieram para Franca, onde estudou, trabalhou como sapateiro e construiu sua família. Paralelamente, ele jogava futebol.

Mesmo já com a idade avançada, Zé jogava em times formados por amigos. Ele participou das "peladas" até o ano passado, quando foi diagnosticado com câncer. Nesse período, ele lutou bravamente contra a doença, vindo a morrer nesta terça-feira, 29.