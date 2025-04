Uno transporta caixa d’água gigante e viraliza em Franca; VÍDEO

Um Fiat Uno viralizou na última semana após ser flagrado carregando uma caixa d’água na parte de cima do veículo no Jardim Doutor Antônio Petraglia, em Franca. Pelo menos sete pessoas acompanhavam o carro em movimento, sendo quatro delas cuidando para garantir que o reservatório não caísse do veículo.

O episódio aconteceu na rua Sebastião Roberto Bachur, cruzamento com a rua Dolores Maciel Almeida, e foi divulgado nas redes sociais por uma página conhecida por publicar flagras de carros nas ruas das cidades. Dessa vez, o flagra foi um tanto quanto curioso.

O veículo carregava uma caixa d’água de cerca de 10 mil litros. O motorista era acompanhado por seis colegas; quatro segurando o tanque, um filmando e dois somente acompanhando o trajeto junto ao carro. O grupo seguiu pela rua e virou a esquina, desaparecendo do registro do vídeo. Não se sabe o destino final do veículo.

Como diria Galvão Bueno: 'Pode isso, Arnaldo?'