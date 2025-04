Cavalos transitam entre carros e motos em avenidas de Franca

Cenas cada vez mais frequentes são registradas em Franca por populares quase que cotidianamente. São animais de grande porte soltos transitando entre carros e motos em avenidas e vias bastante movimentadas da cidade. Dois casos foram registrados nesta semana.

Em um deles, um cavalo transitava na avenida Jaime Tellini, no bairro Polo Clube, na zona sul da cidade, na segunda-feira, 28. Vídeo gravado pela moradora do bairro, Maria de Fátima Matos, mostra um motociclista buzinando e tentando tirar o cavalo do meio da via. “Olha o perigo, gente, aqui no meio da avenida. Se acontece um acidente aqui, gente do céu. A criação não tem culpa, mas está solta”, narrou a mulher enquanto gravava o vídeo.

Nas imagens, o cavalo segue andando tranquilamente por um longo trecho no meio da avenida, com os carros precisando desviar do animal. Em determinado momento, o cavalo para próximo à calçada para pastar nos terrenos baldios e também revira lixos.