Ônibus com pessoas até na porta é filmado no terminal em Franca

Passageiros do transporte público de Franca denunciaram nesta quarta-feira, 30, uma série de problemas enfrentados durante o trajeto matinal em linhas como a Unifran e a Panorama. Os relatos apontam superlotação, atrasos e até riscos à segurança dos passageiros.

Segundo uma usuária, que preferiu não se identificar, o ônibus da linha Unifran que saiu do terminal às 7h30 estava acima da capacidade permitida, forçando pessoas a entrarem pela porta traseira e se espremerem no interior do veículo. “De tão pesado, o ônibus até arrastou o cimento. É uma falta de segurança total”, afirmou. O que é possível se confirmar através do vídeo filmado da situação.

Outra reclamação se referia ao ônibus da linha Panorama, que parte às 7h com destino ao centro. A usuária classificou a situação como “uma falta de vergonha na cara”, destacando que o problema não é pontual, mas recorrente.