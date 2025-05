Trio furta andaime de obra na zona sul de Franca

Um furto de andaimes no Residencial Atlanta Park, na zona sul de Franca, gerou prejuízo ao dono de uma obra, na última terça-feira, 29. O caso aconteceu em um barracão em construção, de onde cerca de dez peças de andaime foram levadas por criminosos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), o proprietário da obra foi informado por um vizinho de que três homens estariam furtando os andaimes no local. Ainda de acordo com o relato, o vizinho chegou a acionar a Polícia Militar, mas foi surpreendido com a suposta resposta de que a viatura não iria até o endereço e que o caso deveria ser registrado posteriormente na Polícia Civil.

Ao chegar à obra, o dono confirmou o furto. O vizinho relatou que os suspeitos estavam em um Volkswagen Gol. Dois deles desceram do veículo e começaram a carregar as peças, enquanto o terceiro permaneceu ao volante, pronto para a fuga.