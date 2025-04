Santa Luzia e São José decidem título do Paulistano Champions

No próximo sábado, 3, a Praça do Paulistano será palco da grande final do Paulistano Champions, tradicional campeonato de chacrobol que agita a cidade de Franca. A decisão promete fortes emoções com o reencontro entre Santa Luzia e São José, os mesmos finalistas da edição de 2024, quando Santa Luzia conquistou o título nos pênaltis.

O Paulistano Champions é considerado a "primeira divisão" do chacrobol francano, reunindo equipes altamente estruturadas e com investimentos robustos. Com 28 anos de história, essa é a sétima edição sob o atual nome. O torneio se consolidou como um dos eventos esportivos mais prestigiados da cidade. A expectativa é de que a final atraia de 5 mil a 6 mil torcedores, superando a média de 3 mil por rodada registrada durante a competição.

A programação começa às 13h45 com a disputa do terceiro lugar entre Elimar e Só Raça, do bairro Vila Gosuen. Em seguida, às 15h, Santa Luzia e São José entram em campo para buscar a glória máxima do campeonato.