Empresas calçadistas de Franca vão ao Paraguai e Equador

Franca estará representada na 2ª edição do Programa Jornada Exportadora, que será realizada entre os dias 26 e 30 de maio, no Paraguai e Equador. A cidade levará quatro representantes do setor calçadista para a imersão internacional, conforme informou a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura.

A Jornada Exportadora é uma iniciativa da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em parceria com o Sebrae, e tem como objetivo capacitar e abrir portas no comércio exterior para pequenas empresas brasileiras. O programa também conta com apoio da Abicalçados, do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Ao todo, 20 empresas brasileiras do ramo calçadista participam da missão, que busca aproximá-las de mercados estratégicos. A programação inclui visitas técnicas, seminários com especialistas, rodadas de negócios e encontros com compradores qualificados dos dois países. A ideia é permitir que os participantes aprofundem seus conhecimentos sobre os mercados locais e analisem o posicionamento de seus produtos no exterior.