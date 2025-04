Sesi Franca vence o Pato e fica a uma vitória da classificação

Com uma defesa consistente, o time da casa fez 23 pontos contra 11 no primeiro período. Empolgado, acabou vencendo também o segundo quarto por 25 a 20, abrindo 17 pontos de diferença, vencendo o primeiro tempo por 48 a 31.

O Sesi Franca venceu o Pato Basquete por 84 a 65, na noite desta terça-feira, 29, no ginásio Pedrocão, em Franca , pelo segundo jogo do playoff das oitavas de final do NBB.

O time paranaense venceu o terceiro período por 19 a 17, mas o time francano se mantinha com 15 pontos na frente do placar geral: 65 a 50. Com a vitória pavimentada, a equipe paulista apenas administrou o final da partida, voltando a vencer o último quarto por 19 a 15.

Os maiores pontuadores do Franca foram Lucas Dias e Georginho, com 14 e 13 pontos cada um. Os cestinhas da partida foram Novaes com 16 pontos e Barnes, com 15 pontos para o Pato.