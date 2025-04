Feriado de 1º de Maio: movimento nas rodovias será intenso

As rodovias da região de Franca devem registrar grande movimentação de veículos a partir desta quarta-feira, 30, por conta do feriado prolongado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador. A expectativa é de que mais de 450 mil motoristas utilizem as principais vias para viajar durante o recesso.

Segundo a Arteris ViaPaulista, na rodovia Cândido Portinari, que liga cidades como Franca, Ribeirão Preto, Brodowski, Batatais, Cristais Paulista e Rifaina, a previsão é de 153.847 mil veículos trafegando ao longo do período.

Já na Rodovia Anhanguera, o movimento será ainda mais intenso: 311.082 mil veículos devem passar pelo trecho entre Ribeirão Preto e Santa Rita do Passa Quatro, que liga o interior à capital paulista.