Voos entre Franca e Campinas levam 3 passageiros, em média

O Aeroporto Estadual “Tenente Lund Presotto”, em Franca, registrou um total de 47 passageiros em março, somando embarques e desembarques na única rota comercial. Os voos comerciais foram retomados no município em dezembro de 2024, após quase cinco anos de interrupção causada pela pandemia de covid-19, que suspendeu as operações em março de 2020.

Foram realizadas 18 operações no trecho entre Franca e Campinas (ida e volta), com 23 embarques e 24 desembarques, segundo dados divulgados pelo Governo do Estado de São Paulo - uma média de três passageiros por voo.

Ainda de acordo com o Estado, o terminal de Franca apresenta o menor movimento entre os aeroportos administrados pela VOA SE, que opera 11 aeroportos no estado. Em março, foram contabilizados 52,3 mil passageiros em cinco terminais regionais: Ribeirão Preto (45,3 mil), Bauru/Arealva (4,5 mil), Marília (2,1 mil), Araraquara (222) e Franca (47).